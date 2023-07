Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Aufdringlich und rabiat

Ottersweier (ots)

Als durchaus aufdringlich und rabiat wurde das Vorgehen eines Duos beschrieben, das am vergangenen Wochenende in Ottersweier als Bettler von Tür zu Tür gegangen ist. Mehrere Anrufer haben sich hilfesuchend an die Polizei gewandt. Der Mann und seine Begleiterin sollen unter anderem nach Wasser und Nahrung gefragt haben und sich anschließend äußerst penetrant bemüht haben, sich Zutritt zu den 'Vier Wänden' der Helfenden zu verschaffen. In einem Fall sollen sie sich sogar gewaltsam gegen eine Haustür geworfen haben. Beamte des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

