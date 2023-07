POL-OG: Gernsbach - Eimer auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Der Sachschaden, der bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Iringheimer Straße verursacht wurde, wird aktuell auf 5.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge meldete am Sonntagmittag, dass die Eingangstür der dortigen Schule eingeschlagen wurde. Bei weiteren Überprüfungen der Polizei bestätigte sich diese Meldung. Die ungebetenen Besucher hatten zuvor mit einem Gegenstand die Scheibe eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt. Ob etwas gestohlen wurde, ist ...

mehr