FW Dresden: Feuerwehr löscht brennende Fahrzeuge

Dresden (ots)

Wann: 20. Juni 2023

Wo: Stadtgebiet

16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt wurden um 22:19 Uhr auf die Pfeifferhannsstraße alarmiert. Auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet war ein PKW Renault im Frontbereich aus noch zu ermittelnder Ursache in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit Wasser und Löschschaum die Brandbekämpfung auf. Verletzt wurde niemand. Um Schäden an benachbarten Fahrzeugen zu verhindern, wurden diese mit Wasser gekühlt. Noch währen der Löscharbeiten wurde der Löschzug der Feuer und Rettungswache Albertstadt um 22:55 Uhr auf die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße alarmiert. Hier schlugen Flammen aus dem Motorraum eines VW Transporters. Durch Passanten wurden bereits erste Löschversuche mit Feuerlöschern unternommen. Der Angriffstrupp nahm mit einem Strahlrohr unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Auch bei diesem Einsatz waren keine Verletzten zu beklagen. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell