POL-OG: Mahlberg - Verfolgungsfahrt mündet in Anzeige

Baden-Baden A5 (ots) - Nach dem folgenschweren Unfall in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd haben die Ermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen den möglichen Verlauf des Folgeunfalls rekonstruiert. Insgesamt waren vier Autos an dem Folgeunfall beteiligt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ...

