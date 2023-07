POL-EL: Nordhorn - Zigaretten und Getränke gestohlen

Freren (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 20 und 5.10 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Wiesenstraße in Freren eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

