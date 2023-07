POL-EL: Freren - Einbruch in Werkstatt

Spelle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 20 und 8 Uhr sind bislang unbekannte Täter in das Büro eines Unternehmens an der Englandstraße in Spelle eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

