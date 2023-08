Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Nach Streit ausgenüchtert + Autoscheiben eingeschlagen + Opel durchwühlt + Mit Harley gestürzt + Planenschlitzer in Grünberg + Reifen in Lich zerstochen + Fluchten in Gießen und Klein-Linden

Gießen (ots)

Gießen: Widerstand und Beleidigungen nach Streit -

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt die Gießener Polizei gegen einen 29-Jährigen. Der in Buseck lebende Mann war gestern Abend an einem Getränkemarkt im Wiesecker Weg mit anderen in Streit geraten. Eine Streife der Gießener Polizei rückte an und wollte den 29-Jährigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache nehmen. Mehreren Aufforderungen kam er nicht nach und versuchte davonzulaufen. Die Kollegen nahmen ihn daraufhin fest, wobei sich er sich gegen die Polizisten sperrte. Im Funkwagen versuchte er mehrfach Kopfstöße zu verteilen und beleidigte die Ordnungshüter. Verletzt wurde niemand - der 29-Jährige kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Gießen: 4-Mal Autoscheibe eingeschlagen -

In der Wilhelmstraße vergriffen sich Unbekannte an drei Pkw. Die Täter schlugen Scheiben des grauen Opel Corsa, eines roten Renault Clios sowie eines blauen Kia Tucson ein und suchten im Inneren nach Beute. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Täter Wertsachen mitgehen ließen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.500 Euro. Wer hat die Aufbrecher zwischen Montagabend, gegen 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr in der Wilhelmstraße beobachtet? Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Linden - Großen-Linden: Opel durchwühlt -

Ein Autoradio, eine Decke und ein 18-teiligen Porzellanservice erbeutete ein Autoaufbrecher in der Frankfurter Straße. In der Nacht von Sonntag auf Montag parkte der graue Zafira in Höhe der Hausnummer 115. Die Täter schlugen eine Scheibe des Opels ein und griffen sich ihre etwa 650 Euro teure Beute. Eine neue Scheibe wird rund 150 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe zwischen 19.00 Uhr und 18.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006 - 3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Linden: Biker stürzt -

Mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ging es für einen gestürzten Biker in die Uniklinik nach Gießen. Der 52-Jährige war gestern Abend, gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Lützellinden und Großen-Linden unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Harley, streifte die Leitplanke und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und anschließend den Transport nach Gießen. Die Schäden an der Harley-Davidson schätzt die Polizei auf mindestens 3.500 Euro.

Grünberg: Planenschlitzer an der Gallus-Halle -

Auf Beute aus einem Kleintransporter hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Auf dem Parkplatz der Gallus-Halle parkte zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh ein weißer VW Crafter-Transporter mit Pritsche und Plane. Zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr schlitzten Unbekannte die Plane auf, um einen Blick auf die Ladung erhaschen zu können. Beute machten die Täter nicht - den Schaden an der Plane beziffert die Polizei auf mindestens 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Lich: Reifen zerstochen -

Zwei neue Reifen werden für den Besitzer eines grauen Opels fällig, nachdem Unbekannte diese plattgestochen hatten. Der Zafira stand am Sonntagfrüh, zwischen 01.20 Uhr und 01.40 Uhr im Egelseeweg, in Höhe der Hausnummer 11. Für zwei neue Pneus werden rund 150 Euro fällig. Hinweise zu den Reifenstechern nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel. (06401) 91430 entgegen.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Gießen und Klein-Linden sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den Unbekannte an einem in der Wilhelm-Jung-Straße geparkten Pkw zurückließen. In der Nacht von Freitag auf Samstag stand der silberfarbene VW Polo in Höhe der Hausnummer 7, in Fahrtrichtung Sportfeld. Zwischen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 08.35 Uhr touchierte der Flüchtige vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite des Polos und machte sich auf und davon.

In der Alicenstraße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in Höhe der Hausnummer 4 geparkten schwarzen Mazda 5. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.50 Uhr und 16.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange beschädigte. Die Reparatur wird mindestens 800 Euro kosten.

Guido Rehr, Pressesprecher

