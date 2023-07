POL Schwaben Nord: Betrunkener E-Bike-Fahrer

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) in der Zeit von 20.15 Uhr bis 21.55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einer Heliumflasche die Fensterscheibe einer Haustüre in der Von-Arnim-Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 ...

mehr