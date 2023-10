POL-REK: 231012-1: Landrat Frank Rock besucht zentralen Neubau der Polizei Rhein-Erft-Kreis

Köln, Hürth (ots) - Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln mit Bezug in den Rhein-Erft-Kreis Die Originalmeldung steht unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5623775 Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (11. Oktober) einen mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Einbrecher (35) in ...

mehr