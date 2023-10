Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei nimmt mutmaßliche Diebe fest - Biebergemünd; Scheune geriet in Brand - Egelsbach; Wahlplakate abgerissen - Rodgau;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallverursacherin floh in weißem Auto - Offenbach

(fg) Eine Unbekannte in einem weißen Auto verursachte am Mittwochmittag an der Kreuzung der Friedensstraße zur Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss. Die Unfallverursacherin war gegen 12.15 Uhr auf der Wilhelmsstraße unterwegs und beabsichtigte offenbar verbotswidrig in die Friedensstraße einzufahren; dies wird durch ein dortiges Einfahrtsverbotsschild angezeigt. Zur selben Zeit befuhr eine 60-Jährige die Friedensstraße und wollte die Wilhelmstraße überqueren. Aufgrund des Fahrverhaltens der unbekannten Autofahrerin, die das Einfahrtsverbotsschild wohl noch rechtzeitig sah und ihren Einbiegevorgang abbrach, lenkte die Iveco-Fahrerin ihren Wagen zur Seite und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Verursacherin geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zeugensuche: Baustellendiebe unterwegs - Offenbach

(fg) Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, waren Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Friedensstraße (80er-Hausnummern) zugange und entwendete Pumpen sowie weiteres Baumaterial. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute genutzt haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zwei Autos kollidieren: eine Person verletzt - Mühlheim

(cb) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, im Einmündungsbereich Hindemithstraße/Beethovenstraße. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Hindemithstraße in die Beethovenstraße in Richtung Hallenbad einbiegen, als es im dortigen Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Opel Astra kam. Ersten Angaben zufolge soll die junge Fahrzeugführerin nicht genügend nach rechts eingelenkt haben und daher in die linke Fahrzeugseite des Opels gefahren sein; hierbei wurde die 40-jährige Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

4. Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt - Rodgau/Dudenhofen

(cb) Ein 50-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, von einem grauen Mercedes im Bereich der Nieuwpoorter Straße (einstellige Hausnummern) erfasst und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach soll der 50 Jahre alte Fahrer des Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit von der Opelstraße kommend in die Nieuwpoorter Straße eingebogen sein. Vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit soll der Mercedes fast in den Gegenverkehr geraten sein. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, soll der Unfallverursacher stark nach rechts eingelenkt haben und hierbei auf den Gehweg geraten sein, wo er mit dem Fußgänger kollidierte. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall gegen einen Zaun geschleudert; er wurde mit schweren Verletzungen, unter anderem Brüchen und auch einer Kopfplatzwunde, zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Mercedesfahrer wurde zur Polizeidienststelle gebracht und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

5. Wahlplakate abgerissen und beschädigt - Rodgau/Hainhausen

(cb) Ein Zeuge meldete am Mittwochnachmittag, gegen 14.40 Uhr, vier Jugendliche (14 bis 16 Jahre alt), welche an der S-Bahnunterführung unter der Anschrift "Zum Wingertsgrund"/August-Neuhäusel-Straße Wahlplakate beschädigen würden. Die komplett dunkel gekleideten Jugendlichen rissen die an dortigen Laternenmasten befestigten Wahlplakate ab und zerstörten einige Plakate anschließend. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Hochwertige Autos von Firmengelände gestohlen - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Zwei hochwertige Autos wurden von einem Firmengelände in der Kabelstraße entwendet. Der Eigentümer stellte den Diebstahl seines Audi RS 5 sowie seines BMW M4 am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr fest und verständigte die Polizei. An den beiden schwarzen Sportwagen waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib der Autos geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Scheune mit Mähdrescher geriet in Brand - Egelsbach

(cb) Eine starke Rauchentwicklung mussten Anwohner von Egelsbach am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, im Bereich der Anschrift " Buchhöfen" (einstellige Hausnummern) feststellen. Eine große Scheune, in welcher Strohballen, ein Mähdrescher und weitere andere landwirtschaftlichen Geräten lagerten, stand in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Brandursachenermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt in der Hallenelektrik aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

1. In Gespräch verwickelt und Geldbeutel entwendet - Hanau

(fg) Eine 30 bis 35 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau hat am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Straße "Kinzigbogen" einer betagten Hanauerin den Geldbeutel aus der Handtasche im Einkaufswagen entwendet. Die 83-Jährige war gegen 12.30 Uhr im dortigen Lidl-Markt einkaufen, als sie von der Unbekannten, die eine Sonnenbrille trug und dunkle Haare hatte, angesprochen wurde. Des Weiteren war die Frau mit einem Rock und einem beigen Pullover bekleidet. Offenbar war noch eine Komplizin am Diebstahl beteiligt. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Audi beschädigt und dann geflüchtet: Zeugen gesucht - Linsengericht/Altenhaßlau

(cb) Am Mittwochvormittag kam es auf einem Parkplatz im Stadtweg (einstellige Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10.25 und 11.35 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten Audi und machte sich anschließend davon. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0.

3. Polizei nimmt mutmaßliche Diebe fest - Biebergemünd/Kassel

(fg) Vier Männer im Alter von 47, 50, 52 und 56 Jahren nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Mittwochabend an einem Firmengelände, welches als Baustellenlager dient, in der Spessartstraße in Kassel vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, Fußplatten für Warnbarken im Wert von rund 2.800 Euro entwendet zu haben. Hierzu nutzte das Quartett wohl zwei angemietete Baustellenfahrzeuge; an einem der Fahrzeuge war das Kennzeichenschild offenbar absichtlich abgeklebt. Verantwortliche Firmenmitarbeiter meldeten sich gegen 21.30 Uhr bei der Polizei und meldeten den Diebstahl. Noch vor Ort konnte der Fahrer des Baustellenfahrzeugs vorläufig festgenommen werden. Die Komplizen fuhren in einem Pritschenwagen zunächst davon, ehe sie in Tatortnähe ebenfalls festgenommen werden konnten. Das Quartett erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Offenbach, 05.10.2023, Pressestelle, Felix Geis

