Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 03.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallzeugen gesucht - Seligenstadt

Zu einem Zusammenstoß bei Seligenstadt an der Kreuzung der L2310 mit der Babenhäuser Straße kam es am Montagabend gegen 19.45 Uhr. Ein weißer Mitsubishi wollte an der Kreuzung möglicherweise bei roter Ampel nach links in die Babenhäuser Straße einbiegen. Es kam zur Kollision mit einem grauen 5er BMW, der geradeaus in Richtung Mainflingen fahren wollte. Die 38-jährige Fahrerin des Mitsubishis wurde hierbei an der Hand verletzt und musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der 66jährige Fahrer des BMW und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Die aufnehmende Streife schätzte den entstandenen Sachschaden auf ca. 28.000 Euro. Die Polizeistation Seligenstadt bittet Zeugen des Unfalls sich unter der 06182-89300 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

- Kein Beitrag -

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 03.10.2023, PHK Scheerbaum, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell