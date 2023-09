Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen, von Samstag, 30.09.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Auto prallt gegen Grundstücksmauer - Bruchköbel

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Samstag gegen 3 Uhr in Bruchköbel im Käthe-Kollwitz-Ring. Eine 20-jährige Frau aus Hanau verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Opel Astra. Sie kam von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei geparkte Pkw und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Da die Fahrerin keinen Führerschein besitzt und unter Alkoholeinfluss unterwegs war, erwartet sie nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181-9010120 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, Samstag, 30.09.2023, Pradel PvD

