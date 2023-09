POL-HRO: Seniorin bei Verkehrsunfall in Warnemünde schwer verletzt

Rostock (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer einen 5-jährigen Jungen angefahren hatte und anschließend vom Unfallort geflüchtet war, sucht die Polizei nun Zeugen. Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr ging der Junge, in Begleitung seiner älteren Schwester, entlang des gemeinsamen Geh- und Radwegs der St.-Petersburger-Straße in ...

