Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Drei unbekannte Jugendliche versuchten am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr, einen Kioskbesitzer auf der Strackstraße zu berauben. Die Täter betraten den Verkaufsraum und forderten den 45-Jährigen direkt auf, das Geld herauszugeben. Nachdem der Mann nicht unmittelbar reagiert hatte, sprühte ihm ein Jugendlicher Reizgas in das Gesicht. Ohne Beute ergriffen die gescheiterten Räuber anschließend auf E-Scootern die Flucht. Der 45-Jährige bedurfte keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung. Die drei Jugendlichen sind etwa 14 bis 15 Jahre jung, zirka 1,60 bis 1,65 Meter groß und waren zur Tatzeit nahezu identisch gekleidet. Sie trugen jeweils eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und eine schwarze Sonnenbrille. Zwei Täter hatten sich mit einem schwarzen Schal vermummt, der dritte mit einem beigen Schal. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell