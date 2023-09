Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unbekannter fährt 5-Jährigen an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer einen 5-jährigen Jungen angefahren hatte und anschließend vom Unfallort geflüchtet war, sucht die Polizei nun Zeugen.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr ging der Junge, in Begleitung seiner älteren Schwester, entlang des gemeinsamen Geh- und Radwegs der St.-Petersburger-Straße in Richtung Evershagen. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer befuhr den Weg in entgegengesetzter Richtung und es kam zur Kollision mit dem 5-Jährigen. Anschließend verließ er den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um den Jungen zu kümmern bzw. seine Personalien mitzuteilen. Der 5-Jährige trug Verletzungen im Gesicht sowie an Bein und Hand davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter-Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - ca. 20 Jahre alt - schlanke Statur - Besonderheiten: rosafarbener E-Scooter.

Wer hat den Unfall am 31.08.2023 gegen 16:45 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg auf Höhe der St.-Petersburger-Straße 1 beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell