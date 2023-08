Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mehrere Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind im Rostocker Nordwesten mehrere Autos beschädigt worden. An bislang elf geparkten Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt.

Gegen 03:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass er nach lauten Geräuschen zwei dunkel gekleidete Personen auf einem Parkplatz in der Flensburger Straße beobachtet hatte. Als sich der Zeuge näherte, flüchteten die Unbekannten. Die Beamten konnten vor Ort vier Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben feststellen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden am Mittwochmorgen weitere angegriffene Fahrzeuge festgestellt. Diese standen in der Albrecht-Tischbein-Straße und in der Alten Warnemünder Chaussee. Auch hier waren die Seitenscheiben eingeschlagen und die Fahrzeuginnenräume durchwühlt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Möglicherweise haben weitere Zeugen in der Nacht zum Mittwoch, 30.08.2023, Beobachtungen gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell