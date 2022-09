Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Schweich

Kenn/Schweich (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.09.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich eine Geschwindigkeitskontrolle an der L 145, an der Autobahnabfahrt in Kenn, durch. Es konnten fünfzehn Verstöße festgestellt werden. Acht Fahrzeugführer/-innen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Restlichen kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit, bei den erlaubten 50 km/h, lag bei 80 km/h. Außerdem wurden drei weitere Verwarnungen wegen fehlendem Sicherheitsgurt geahndet.

Da sich die Anhaltestelle unter der Hangbrücke in Schweich, unmittelbar am Radweg befand, wurden dort ebenfalls Radfahrkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche geführt, sowie Ordnungswidrigkeiten, wie getragene Kopfhörer, geahndet. Ein Radfahrer musste sein Fahrrad weiter schieben, da er mit 1,26 Promille zu alkoholisiert war.

