Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbrüche in Gewerbebetriebe

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.07.2023, 18:00 Uhr - 31.07.2023, 05:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Funkturm 2 und 14. SV: Bislang unbekannte Täter drangen nach Einschlagen eines Seitenfensters am Hauptgebäude eines Industriebetriebs (Am Funkturm 14) ins Firmeninnere ein, wo sie nach Aufbrechen einer Tür in ein Büro und einen Aufenthaltsraum gelangten. Die Räumlichkeiten wurde erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht, ebenso eine angrenzende Lagerhalle der Firma, in die die Täter durch Einschlagen einer Plastikscheibe gelangten. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Vermutlich in derselben Nacht gelangten unbekannte Täter durch Überklettern des Zauns einer Maschinenbaufirma (Am Funkturm 2) auf das Werksgelände, wo sie - möglicherweise aus Verärgerung, dass sie ebenerdig nicht ins Gebäude gelangen konnten - ein Fenster im ersten Obergeschoss einwarfen. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

