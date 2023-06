Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handtaschenraub an Haltestelle "Ständeplatz" am heutigen Mittwoch: Ermittler suchen noch mehrere Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zu einem Handtaschenraub auf eine 74-jährige Seniorin ist es am heutigen Mittwochvormittag, gegen 10:20 Uhr, an der Haltestelle "Ständeplatz" in Kassel gekommen. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen in diesem Zusammenhang nun nach mehreren noch unbekannten Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Haltestelle aufhielten und die Tat sowie den Täter beobachtet haben dürften. Diese werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Der bislang unbekannte Täter hatte sich der an der Haltestelle sitzenden 74-Jährigen aus Kassel genährt und plötzlich nach ihrer auf dem Schoß liegenden Handtasche gegriffen. Zwar gelang es der Frau noch, die Tasche einen Augenblick lang festzuhalten, mit einem heftigen Ruck entriss der Räuber ihr diese jedoch letztlich. Der Mann flüchtete dann mit der erbeuteten hellen Damenhandtasche in eine Seitenstraße rechtsseitig des Stadtmuseums und weiter in unbekannte Richtung. Die nach der Mitteilung über den Raub sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25-30 Jahre, ca. 1,70 m groß, glattrasiert (kein Bart), Hakennase, schlanke Statur, dunklerer Teint, kurze und nach oben abstehende Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose

Die Seniorin blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt. Wie sie gegenüber der Kriminalpolizei später angab, hatten sich zur Tatzeit noch mehrere andere Personen an der Haltestelle aufgehalten, die vermutlich weitere Angaben zum Täter machen können.

