Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 92-jährige Seniorin von Trickdieben bestohlen +++ Versuchter Einbruch in Frauenstein +++ Einbruch in Kiosk +++ Fahrraddiebstahl aus Keller +++ Fahrraddiebstahl aus Keller

Wiesbaden (ots)

1. 92-jährige Seniorin von Trickdieben bestohlen, Wiesbaden, Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 15:30 Uhr

(he)Dreiste Trickdiebe waren am gestrigen Mittwoch in der Graf-von-Galen-Straße unterwegs und entwendeten aus der Wohnung einer Seniorin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die zwei unbekannten Täter passten das Opfer vor der Wohnungstür ab und erzählten, dass bei der Seniorin eingebrochen wurde und man von der Polizei geschickt worden sei um nachzuschauen, ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde. In der Wohnung bedrängten die Täter die 92-Jährige dann ihren Schmuck zu zeigen. Schlussendlich tat dies das verunsicherte Opfer auch. Als die Unbekannten wieder verschwanden, war auch der vorgezeigte Schmuck weg. Auch wenn die Täter sich bewusst ältere Herrschaften aussuchen und diese massiv unter Druck setzen. Versuchen Sie diesem zu widerstehen und lassen Sie auf keinen Fall Unbekannte in ihre Wohnung. Egal ob Wasserwerker, Heizungsableser, Polizeibeamte, Pflegedienst oder Mitarbeiter von Telefongesellschaften. Den Dieben gehen die Geschichten nie aus! Bleiben sie hartnäckig, rufen Sie gegebenenfalls laut um Hilfe und informieren Sie die Polizei.

2. Versuchter Einbruch in Frauenstein,

Wiesbaden, Frauenstein, Georgenborner Straße, Dienstag, 26.09.2023, 12:15 Uhr

(he)Am Dienstagmittag versuchten mutmaßlich drei unbekannte Täter in Frauenstein in ein Haus einzubrechen. Sie wurden jedoch überrascht und flüchteten unverrichteter Dinge. Gegen 12:15 Uhr wurden zwei Personen von einem Zeugen überrascht, als sie augenscheinlich gerade dabei waren sich zu einem in der Georgenborner Straße gelegenen Haus Zugang zu verschaffen. Als der Zeuge zufällig auf die Männer traf flüchteten sie vom Gelände des Tatortes. Ihre weitere Flucht setzten sie in einem dunkelblauen Transporter fort. Dieser war mit einer dritten Person besetzt. Personen, welche zur genannten Tatzeit in Frauenstein verdächtige Personen oder den beschriebenen Transporter gesehen haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Kiosk,

Schillerplatz, Wiesbaden-Mitte, Mittwoch, 27.09.2023, 01.00 Uhr bis 11.00 Uhr

(eh) Am vergangen Mittwoch brachen Langfinger in einen Kiosk am Schillerplatz in Wiesbaden ein und entwendeten hierbei Bargeld. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeitspanne von 01.00 Uhr bis 11.00 Uhr unbefugt Zutritt zu dem Gebäude. Hierzu zerstörten sie das Schloss des Schiebefensters und stahlen die im Verkaufsraum befindliche Geldkassette. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 EUR, der Wert der gestohlenen Geldkassette samt Inhalt beträgt circa 1000 EUR. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

4. Fahrraddiebstahl aus Keller,

Wiesbadener Straße, Wiesbaden/Mainz-Kastel, Donnerstag, 21.09.2023, 15.00 Uhr bis Dienstag, 26.09.2023,13.00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Donnerstag, dem 21.09.2023 bis Dienstag, dem 26.09.2023 kam es in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel zu einem Fahrraddiebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte drangen auf bislang nicht bekannte Art und Weise in den Keller des Hauses ein und entwendeten ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von circa 3.800 EUR. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 entgegen.

5. Sachbeschädigung an Pkw,

Äppelallee, Wiesbaden-Biebrich, Dienstag, 26.09.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 09.30 Uhr

(eh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte einen orangenen VW Golf in der Äppelallee in Wiesbaden-Biebrich. Dieser wurde am vergangen Dienstag gegen 20.00 Uhr von seinem Besitzer an der Ecke zur Eupener Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als dieser am Mittwoch gegen 09.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug zerkratzt und diverse Abdeckungen entfernt hatten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 EUR. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell