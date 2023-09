Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Vermisstenfahndung der Polizei Offenbach +++ Wo ist Renata Katai? - Hainburg

(cb) Wo ist Renata Katai? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 12 Jahre alten Vermissten aus Hainburg.

Renata ist 1,62 Meter groß, schlank, trägt eine Zahnspange und hat kurze blonde Haare. Renata ist außerdem Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen rosa Pulli, eine schwarze Cargohose und weiße Schuhe. Die Gesuchte wurde zuletzt am Mittwoch, den 27. September 2023, gegen 8 Uhr, gesehen, als sie die elterliche Wohnung in der Straße "Auf das Loh" in Hainburg verließ. Sie fuhr wohl mit dem Bus in Richtung Schule, um dann weiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankfurt am Main zu reisen. Von dort aus hatte sie gegen 12 Uhr letztmalig telefonischen Kontakt zu ihren Freundinnen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 12-Jährige in Wiesbaden aufhält, bzw. kurzfristig aufhielt, wird die Vermisstenfahndung auch im Bereich Wiesbaden veröffentlicht.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Renata Katai geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

