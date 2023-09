Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt +++ Einbruch in Massageinstitut +++ Motorrad gestohlen +++ Drei Fahrzeuge versucht aus Tiefgarage zu entwenden +++ "WhatsApp-Betrüger" erbeuten Geld

1. Schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt, Mainz-Kastel, Mainzer Straße, Fritz-Diehl-Platz, Montag, 25.09.2023, 20:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurde ein 36-Jähriger durch einen Angriff von einem Unbekannten erheblich im Gesicht verletzt. Das Opfer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der wohnsitzlose 36-Jährige lag den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 20:40 Uhr in seinem Schlafplatz in einem Gebüsch im Bereich des Fritz-Diehl-Platzes in Mainz-Kastel. Dort wurde er von einem unbekannten Mann, den ersten Angaben des Opfers zufolge, mit einer Flasche in das Gesicht geschlagen und schwerverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Täter. Der mutmaßliche Täter sei circa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, trage sehr kurze Haare und einen Vollbart. Er habe ein langärmeliges Oberteil sowie eine kurze Hose getragen. Er sei mit einem Fahrrad, vermutlich einem Damenrad, in Richtung "In der Witz" geflüchtet. Zeugen des Tatgeschehens, bzw. Personen, welche Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 456-2240 zu melden.

2. Einbruch in Massageinstitut,

Wiesbaden, Spiegelgasse, Montag, 25.09.2023, 06:45 Uhr bis 06:50 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in der Spiegelgasse in Wiesbaden zu einem Einbruch in einen Massagesalon, bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand, jedoch nichts entwendet wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge drang ein Täter gegen 06:45 Uhr gewaltsam durch ein Oberlicht in den Salon ein und durchsuchte diesen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird als 40-50 Jahre alt mit Halbglatze beschrieben. Er sei mit einer Jeans sowie einer Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Bülowstraße, Montag, 25.09.2023, 06:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(he)Gestern entwendeten unbekannte Täter zwischen 06:00 Uhr und 15:30 Uhr ein in der Bülowstraße in Wiesbaden abgestelltes Motorrad. Die rote Yamaha XS 400 war im Tatzeitraum auf dem Gehweg im Bereich der Hausnummer 5 abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das Zweirad hatte einen Wert von circa 3.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Drei Fahrzeuge versucht aus Tiefgarage zu entwenden, Wiesbaden, Spiegelgasse, Sonntag, 24.09.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 07:25 Uhr

(he)Zwischen Sonntagabend, 17:00 Uhr und Montagmorgen, 07:25 Uhr versuchten unbekannte Täter aus einer in der Spiegelgasse gelegenen Tiefgarage drei dort abgestellte Fahrzeuge zu entwenden. Hierbei richteten sie an einem Motorrad, einem Piaggio Roller sowie an einem Pkw einen Gesamtschaden von über 10.000 Euro an. Alle Fahrzeuge verblieben jedoch in der Tiefgarage. Wer im Tatzeitraum entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. "WhatsApp-Betrüger" erbeuten Geld,

Wiesbaden, Biebrich, Montag, 25.09.2023, 16:00 Uhr

(he)Am Montagnachmittag wurde eine Biebricherin zum Opfer von Trickbetrügern und verlor dadurch knapp 2.500 Euro. Am Nachmittag meldete sich ein Täter via SMS und gaukelte der Geschädigten vor, dass es ihre Tochter sei, die Kontakt aufgenommen habe. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy gibt, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Im Nachgang fällt der Betrug meist recht schnell auf. Es kommen Zweifel auf und man kontaktiert die Tochter mit der altbekannten Nummer. Dann ist die Überraschung groß. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

