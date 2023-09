Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf dem Kreisverkehr in der Bühlinger Straße - Radfahrer leicht verletzt (25.09.2023)

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr in der Bühlinger Straße/ Horgener Straße am Montagnachmittag. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 84-Jährige mit einem VW Golf in den Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein 78-Jähriger mit einem Fahrrad auf dem Radweg im Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Mann verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am VW sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von je rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell