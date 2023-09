POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gewerberäume (25./26.09.2023)

Konstanz (ots) - Am Montagmittag hat sich auf dem Radweg am Zähringerplatz ein Unfall ereignet, bei dem zwei Radfahrer verletzt worden sind. Ein 36-jähriger Radfahrer war entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Allmannsdorfer Straße in Richtung Zähringerplatz unterwegs. An der Kreuzung fuhr der Mann auf Höhe eines Imbisses nach links in Richtung ...

