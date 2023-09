Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Radweg am Zähringerplatz (25.09.2023)

Konstanz (ots)

Am Montagmittag hat sich auf dem Radweg am Zähringerplatz ein Unfall ereignet, bei dem zwei Radfahrer verletzt worden sind. Ein 36-jähriger Radfahrer war entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Allmannsdorfer Straße in Richtung Zähringerplatz unterwegs. An der Kreuzung fuhr der Mann auf Höhe eines Imbisses nach links in Richtung Theodor-Heuss-Straße und stieß dabei mit einer ordnungsgemäß auf dem dortigen Radweg entgegenkommenden 51-Jährigen zusammen. Beide Radler stürzten und verletzten sich. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell