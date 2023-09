Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte bedrohen Spaziergänger - Polizei bittet um Hinweise (25.09.2023)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend im Bereich der Fichtestraße/Görrestraße Spaziergänger bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Gegen 19.30 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem 14-jährigen Sohn im an die Fichtestraße/Görrestraße angrenzenden Waldgebiet spazieren. Im Wald sprachen sie plötzlich zwei unbekannte Männer an und forderten sie unter vorhalten eines Messers auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem sowohl die Frau als auch der Junge nichts dabeihatten, flüchteten die beiden unbekannten Täter.

Zu den Männern, die beide gebrochen Deutsch sprachen, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 175 Zentimeter groß, schlank und trainiert, schulterlanges, glattes, schwarzes Haar, Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen, weißen Turnschuhen und einer braunen Base-Cap.

Person 2: etwa 165 Zentimeter groß, schlank, schwarze, kurze Haare an der Seite rasiert. Er trug eine schwarze Strickjacke und eine schwarze Jogginghose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell