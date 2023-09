Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der Einmündung Andre-Noe-Straße/Mainaustraße verletzt (25.09.2023)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Andre-Noel-Straße auf die Mainaustraße am Montagmorgen verletzt worden. Gegen 8 Uhr fuhr eine 27-jährige Radlerin auf dem Radweg der Mainaustraße in Richtung Sternenplatz. An der Einmündung zur Andre-Noel-Straße missachtete die junge Frau das Rotlicht der dortigen Ampel und querte die Fahrbahn. Ein 56-jähriger Rollerfahrer, der bei grüner Ampel von der Andre-Noel-Straße auf die Mainaustraße abbog schaffte es noch der Radfahrerin auszuweichen und einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dabei jedoch selbst zu Fall. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann anschließend in ein Krankenhaus. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

