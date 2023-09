Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Autofahrer kommt von der Straße ab (25.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 5707 einen Unfall verursacht. Ein 20-jähriger Fahranfänger verlor bei der Fahrt von Weilersbach nach Kappel in einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen kam dann in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen, der junge Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Am BMW entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro bezifferte. Ein Abschleppdienst holte den völlig demolierten Wagen ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell