FW-EN: PKW brennt komplett aus

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand an der Wittenerstraße gerufen. Vor Ort brannte ein dort abgestelltes Auto in voller Ausdehnung. Ein daneben parkendes Fahrzeug wurde ebenfalls schwer beschädigt. Die eintreffenden Einheiten gingen zur sofortigen Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Trotz des schnellen Handelns der Feuerwehr entstand ein Totalschaden des PKW. Im Einsatz waren neben den Kräften der Hauptwache auch der Löschzug Mitte. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Zur Brandursache nahm die Polizei Ermittlungen auf.

