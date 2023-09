Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Lkr. TUT) - 16-Jähriger Fahrradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Unfallfahrer fährt weiter, Polizei sucht Zeugen

Trossingen - Lkr. TUT (ots)

Am Montagnachmittag ist es in Trossingen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem schwer verletzten 16-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der 16-Jährige war gegen 15:30 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Ernst-Haller-Straße in Richtung Schura unterwegs. Ebenfalls auf der Ernst-Haller Straße war ein noch unbekannter Fahrer eines silbernen Kombi oder SUV unterwegs, der in die Lichtbachstraße einbiegen wollte. Hierbei übersah er den 16-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Nach diesem stieg der Fahrer des Pkw aus, unterhielt sich mit dem 16-Jährigen und fuhr anschließend wieder weg. Der 16-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß und den Sturz schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Fahrer des Pkw wird wie folgt beschrieben: Circa 60 bis 70 Jahre alt, kräftigere Statur, rundes Gesicht. Er trug eine Mütze.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zimmern unter 0741 34879-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell