POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt (25.09.2023)

Konstanz (ots) - In der Nacht auf Dienstag hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug der Unbekannte gegen 02.30 Uhr mit der flachen Hand auf das Fenster des Badezimmers ein, wobei die äußere der doppelt verglasten Scheiben zu Bruch ging. Anschließend flüchtete ...

mehr