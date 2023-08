Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dich für alle Fälle ausbilden? Sicher machen wir das.

Jena/Weimar/Saale-Holzlnad-Kreis/Weimarer Land (ots)

Das Ziel ist oftmals klar, nur der Weg dahin noch nicht. Wenn Dein Wunschziel ist, eine Ausbildung bei der Thüringer Polizei zu beginnen und perspektivisch auch mal für Sicherheit und Ordnung sorgen zu wollen, dann kann die Polizei Jena vielleicht unterstützen und die noch fehlenden Anreize setzen, bzw. bestehende Fragen klären.

Am Sonntag, 10. September 2023, führt die LPI Jena, ab 09:00 Uhr, einen Schnuppertag im Gebäude der Polizeiinspektion Weimar, Am Kirschberg 1 in 99423 Weimar, durch. Die Veranstaltungen widmet sich folgenden Themen:

Vorstellung der Thüringer Polizei Voraussetzungen für den Beruf des Polizeibeamten Vielfalt des Polizeiberufes Ausbildung / Studium Eignungs- und Auswahlverfahren

Natürlich können hier viele Fragen gestellt werden. Getreu dem Motto: "Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten", versuchen unsere Einstellungsberater dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Fragezeichen im Kopf auszumerzen.

Ihr habt Interesse? Dann meldet Euch an unter 03641 - 81 1043 oder aber per Mail an nwg.lpij@polizei.thueringen.de.

Bitte hinterlasst, zur besseren Planung, eure telefonische Erreichbarkeit sowie Emailadresse.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell