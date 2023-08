Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bäume umgestürzt

Jena (ots)

Sowohl am Freitagnachmittag, wie auch am frühen Samstagmorgen stürzten im Zuständigkeitsbereich der Jenaer Polizei Bäume auf die Fahrbahn. Am Freitag gegen 15:00 Uhr wurde auf dem Radweg zwischen Jena und Kunitz auf Höhe der Kleingartenanlage Talstein ein umgestürzter Baum gemeldet. Am Samstag gegen 02:30 Uhr stürzte stadteinwärts ein Baum auf die Stadtrodaer Straße Höhe der neuen Gästeeinfahrt zum Stadion. In beiden Fällen wurde die Feuerwehr zur Beseitigung der Hindernisse herbeigerufen, verletzt wurde zum Glück niemand.

