POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist im Castroper Holz

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag war eine 35-jährige Frau aus Castrop-Rauxel im benannten Waldstück an der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 14 Uhr begegnete sie in Höhe einer Sitzbank einem Mann, der sofort seine Hose herunterzog und in ihre Blickrichtung masturbierte. Die Frau sagte ihm, dass er das lassen solle, woraufhin er mit seinem Fahrrad (blaues Herrenrad mit Doppelständer) in unbekannte Richtung flüchtete. Die 35-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf und schilderte den Vorfall. Nun ermittelt die Kripo. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre alt, 1,75m-1,80m groß, dunkle kurze Haare, Vollbart, dunkle Augen, schwarze Regenjacke, Jeans.

Wer kennt den Mann oder kann der Kripo Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? (Tel. 0800 2361 111).

