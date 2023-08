Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentliche Einrichtungen beschädigt

Jena (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr beobachtete ein Zeuge eine größere jugendliche Personengruppe im Paradiespark Höhe der Rasenmühleninsel, welche zwei Laternen durch Umfassen und Rütteln derart beschädigten, dass die Feuerwehr zur Notsicherung hinzugerufen werden musste. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr meldete eine Zeugin an der Haltestelle Altlobeda stadteinwärts zwei männliche Jugendliche, welche Steine gegen die Anzeigetafel geworfen haben. Trotz des sofortigen Einsatzes einer Funkstreifenwagenbesatzung konnten die Jugendlichen nicht angetroffen werden. Jedoch konnten zahlreiche Steine auf der Fahrbahn und Beschädigungen an der Rückseite der elektronischen Fahrauskunftstafel festgestellt werden. In beiden Fällen entstand Sachschaden und es werden Zeugen zu den Vorfällen gesucht. Hinweise nimmt die Jenaer Polizei unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, entgegen.

