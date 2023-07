Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) Am Freitag, den 07.07.2023, kam es zwischen 09:45 und 10:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Hauptstraße in Elze.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen silbernen Pkw VW, der auf Höhe einer dortigen Bäckerei ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt war. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist, entsprechend der Spuren am Pkw der Geschädigten, wahrscheinlich weiß. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden am beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze zum melden (Tel.: 05068/93030).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell