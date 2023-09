Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Polizei bittet um Hinweise (25.09.2023)

Vöhringen (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich am Montagnachmittag einer Polizeikontrolle entzogen und ist geflüchtet. Gegen 13.45 Uhr wollten Beamte des Polizeiposten Sulz einen Roller auf der Sulzer Straße kontrollieren, da an dem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. In der Folge flüchtete der Unbekannte über die Sulzer Straße in Richtung Ortseingang Vöhringen. Von dort setzte der Rollerfahrer seine Flucht über einen Feldweg in Richtung Industriegebiet "InPark" fort. Hierbei missachtete der junge Fahrer jegliche Anhaltezeichen der Beamten. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann über ein Flurstück und gelangte erneut auf die Sulzer Straße, wo er zunächst einen Feldweg in Richtung Autobahnzubringer und letztendlich eine Böschung hinabfuhr. Aufgrund seiner Fahrweise konnte er sich schließlich der Kontrolle entziehen. Bei dem Zweirad handelt es sich um einen schwarz-grünen Roller, auf dem zwei männliche Personen im Alter zwischen 14 bis 17 Jahren saßen. Beide Männer trugen einen Schutzhelm. Der Sozius trug einen bunten Sportbeutel auf seinem Rücken. Zeugen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Rollerfahrers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 9274-6, in Verbindung zu setzen.

