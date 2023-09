Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brand in altem Schulgebäude +++ Diebstahl aus Pkw +++ Pkw stark zerkratzt +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Brand in altem Schulgebäude,

Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, Donnerstag, 21.09.2023, 18:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in der Ernst-von-Harnack-Straße in Wiesbaden zu einem kleinen Brand in einem leerstehenden Schulgebäude, bei dem ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro entstand. Gegen 18:00 Uhr musste die Feuerwehr anrücken und das im Eingangsbereich brennende Feuer löschen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde absichtlich Unrat bzw. "Sperrmüll" im Innern entzündet. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei Wiesbaden die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden-Biebrich, Saarburger Straße, Mittwoch, 20.09.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 17:00 Uhr

(he) Gestern Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Saarburger Straße in Biebrich zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen war, bei dem die Zulassungsbescheinigung des Pkw sowie zwei Tankkarten entwendet wurden. Der betroffene VW Passat stand zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und gestern, 17:00 Uhr in einer privaten Hofeinfahrt. In diesem Zeitraum verschwanden die Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

3. Pkw stark zerkratzt,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Freitag, 15.09.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023

(he) Wie der Polizei im Nachgang mitgeteilt wurde, kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Prinzessin-Elisabeth-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei dem ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstand. Am Montag, dem 18.09.2023 wurde festgestellt, dass im Zeitraum seit Freitag, dem 15.09.2023, 19:00 Uhr die Karosserie eines Renault Twingo stark zerkratzt worden war. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen nicht vor. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Mittwoch, 27.09.2023: B455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell