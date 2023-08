Hillesheim-Niederbettingen (ots) - Am 09.08.2023 gegen 23:40 Uhr und am 17.08.2023 gegen 00:13 Uhr schossen bisher unbekannte Täter jeweils eine Seenot-Rettungskartusche im Bereich der Ortslage von Niederbettingen ab. Hierbei handelte es sich um eine Treibladung, welche lange und hell leuchtend in die Luft geschossen wird und sodann an einer Art Fallschirm langsam zu Boden fällt. Am Boden angekommen, glühten diese noch ...

