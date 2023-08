Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Herbeiführen einer Brandgefahr

Hillesheim-Niederbettingen (ots)

Am 09.08.2023 gegen 23:40 Uhr und am 17.08.2023 gegen 00:13 Uhr schossen bisher unbekannte Täter jeweils eine Seenot-Rettungskartusche im Bereich der Ortslage von Niederbettingen ab.

Hierbei handelte es sich um eine Treibladung, welche lange und hell leuchtend in die Luft geschossen wird und sodann an einer Art Fallschirm langsam zu Boden fällt.

Am Boden angekommen, glühten diese noch nach. Die abschossenen Kartuschen fielen im Bereich einer Wiese zu Boden, so dass die Gefahr bestand, dass diese und angrenzende Felder und Wiesen in Flammen aufgehen könnten.

Der Flug- und Landebereich eines solchen niedergehenden Flugobjekts lässt sich nicht beeinflussen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet.

