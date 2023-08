Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Apotheke

Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag, den 12.08.2023 auf Sonntag, den 13.08.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Scheibe der Bahnhofapotheke in Wittlich eingeschlagen. Anschließend begaben sich die Täter in Richtung des Kassenbereichs und entwendeten aus der dort befindlichen Kasse einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Aufgrund der vorgefundenen Tatörtlichkeit ist davon auszugehen, dass sich der Täter während der Tatausführung verletzt haben dürfte. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich.

