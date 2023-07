POL-OG: Kehl, Kork, B28/L90 - Nach Straßenverkehrsgefährdung Zeugen gesucht

Lichtenau (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag wurde in Graulsbaum in einem See durch einen Angler ein menschliches Bein aufgefunden. Durch ein Bestattungsunternehmen wurde das Bein, das mutmaßlich schon länger im Wasser gelegen hatte, zur Untersuchung in die Rechtsmedizin nach Freiburg gebracht. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus. Am Dienstag wurde der See durch Taucher der Polizei abgesucht. Hierbei konnten ...

