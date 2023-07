POL-OG: Loffenau - Verunfallt

Hausach (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit von 16 Uhr bis 17:30 Uhr nach einem Anruf falscher Polizeibeamter zu der Übergabe von Wertsachen und Bargeld im Wert von mehrere tausend Euro. Die beiden Täter sprachen dabei laut Aussage der Geschädigten badischen Dialekt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Die von den Betrügern dargestellten Geschichten ähneln sich meist: Eine der ...

