Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Bein in See aufgefunden

Lichtenau (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde in Graulsbaum in einem See durch einen Angler ein menschliches Bein aufgefunden. Durch ein Bestattungsunternehmen wurde das Bein, das mutmaßlich schon länger im Wasser gelegen hatte, zur Untersuchung in die Rechtsmedizin nach Freiburg gebracht. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus. Am Dienstag wurde der See durch Taucher der Polizei abgesucht. Hierbei konnten keine weiteren Leichenteile aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, auch um zu klären, wie das Bein in den See gelangt ist und ob das Bein einem Vermisstenfall zugeordnet werden kann. /ag

