POL-HAM: Anwohner beobachtet Fahrraddieb und ruft die Polizei - Festnahme

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem die 27-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße An der Schleuse am Mittwochabend, 21. Juni, einen Einbrecher im Haus bemerkte, konnte die Polizei kurze Zeit darauf einen 44-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Gegen 22.10 Uhr klingelte es an der Haustür der 27-Jährigen, die vom Wohnzimmerfenster aus einen unbekannten Mann ...

mehr