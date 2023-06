Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher im Haus - Bewohnerin verbarrikadiert sich im Bad

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem die 27-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße An der Schleuse am Mittwochabend, 21. Juni, einen Einbrecher im Haus bemerkte, konnte die Polizei kurze Zeit darauf einen 44-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Gegen 22.10 Uhr klingelte es an der Haustür der 27-Jährigen, die vom Wohnzimmerfenster aus einen unbekannten Mann erkennen konnte, der um das Haus schlich. Als die Frau wenig später ein massives Poltern wahrnahm, begab sie sich zügig ins erste Obergeschoss und schloss sich im Bad ein. Als sie hören konnte, wie jemand die Räume im Erdgeschoss durchsucht, alarmierte sie die Polizei.

Wenige Minuten später traf ein ziviler Einsatzwagen der Polizei an dem Wohnhaus ein. Vermutlich aufgeschreckt durch das eingeschaltete Horn, verließ der Einbrecher fluchtartig das Gebäude und warf eine zuvor abgerissene Überwachungskamera in eine Hecke.

Die zivilen Polizisten nahmen den strafrechtlich bereits erheblich in Erscheinung getretenen 44-jährigen Mann aus Hamm fest. Bei der Festnahme wehrte er sich und versuchte mehrfach in Richtung eines Beamten zu treten.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnte ein aufgehebeltes Fenster mit einer darunter stehenden Regentonne festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten einen Schraubendreher.

Der 44-Jährige soll am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell