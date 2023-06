Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall in der Hammer Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Eine zivile Streife beobachtete am Donnerstagmittag (21. Juni), gegen 14.15 Uhr, einen Audi auf der Schillerstraße, dessen Kennzeichen als gestohlen einlagen. Im Rahmen der ersten Nachfahrt beobachteten die Beamten erhebliche Verkehrsverstöße des zunächst unbekannten Fahrzeugführers in Form von rücksichtslosen Verkehrsverhaltens und erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Nachdem die zivilen Beamten sich in ihrem Fahrzeug zu erkennen gegeben hatten, versuchte der Verkehrsrowdy, sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte, sodass die Sicht auf den Flüchtigen für die Einsatzkräfte zunächst verloren ging. Durch ein weiteres, ziviles Einsatzfahrzeug konnte die Verfolgung jedoch kurze Zeit später wieder aufgenommen werden. Die Flucht des Verdächtigen erstreckte sich über mehrere Straßen in der Hammer Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Grünstraße / Von der Marck-Straße kam es schließlich ohne Einwirkung der Polizei oder anderer Beteiligter zu einem Verkehrsunfall. Hier prallte der flüchtige Audi gegen einen geparkten Seat und einen Absperrpfosten. Zuvor hatte ein 63-jähriger Fahrradfahrer nur durch geistesgegenwärtiges Verhalten einen Frontalzusammenstoß mit dem Kraftfahrzeug verhindern können. Bei dem Fahrzeugführer, der unmittelbar gestellt werden konnte, handelt es sich um einen 45-jährigen aus Hamm. Er wurde leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall wurde ein geparkter Seat sowie ein Begrenzungsbügel der Stadt Hamm beschädigt. Ein Drogentest bei dem Fahrzeugführer fiel positiv aus. Dem Unfallfahrer wurde in der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Betäubungsmittelkonsums, wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Urkundenfälschung. Das verunfallte Fahrzeug des Hammensers wurde sichergestellt. Der 45-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Grünstraße zwischen der Von-der Marck-Straße und der Heinrich-Lübke-Straße gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an. (es)

