Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger und Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstagmittag (20. Juni) kam es auf dem Dasbecker Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem je eine Fußgängerin und ein Pedelecfahrer leicht verletzt wurden. Gegen 13:34 Uhr bewegte sich eine 14 Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der nördlichen Straßenseite des Dasbecker Weges in Richtung Brücke. Etwa in Höhe der Einmündung zum "Landwehrwinkel" kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelec eines 60-Jährigen. Dieser hatte den Dasbecker Weg zuvor in westliche Richtung befahren. Die beiden in Hamm wohnhaften Unfallbeteiligten wurden zwecks ambulanter Behandlung in Hammer Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (es)

