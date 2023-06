Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter Fahrerin und deren Mitfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (21.Juni) wurde eine 16-jährige E-Scooterfahrerin sowie deren mitfahrende, 15-jährige "Sozia" bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Friedrichstraße / Heinrich-Reinköster-Straße leicht verletzt. Die beiden befuhren gegen 20 Uhr die Heinrich-Reinköster-Straße in Richtung Süden. In Höhe der Kreuzung zur Friedrichstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Touranfahrerin. Diese hatte die Friedrichstraße zuvor in Richtung Osten befahren. Das E-Scooter-Duo wurde in Hammer Krankenhäuser gebracht, von wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Sämtliche Unfallbeteiligte wohnen in Hamm. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.(es)

