Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 10 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Haarzopfer Straße gemeldet. Eine Bewohnerin des Hauses gab an, im Keller eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Waschmaschinen und Trockner festgestellt zu haben. Daraufhin wurden die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen Broich und Heißen alarmiert. Die Melderin wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt und eine Brandbekämpfung eingeleitet. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Kellerbereich mit Hilfe eines Hochleistungslüfters gelüftet. Für die Bewohner des Hauses bestand während des Einsatzes in Ihren Wohnungen keine Gefahr. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (SiS)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell